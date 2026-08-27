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На Львівщині внаслідок аварії в шахті загинув гірник

Стався обвал породи. 

На Львівщині внаслідок аварії в шахті загинув гірник
шахта «Межирічанська»
Фото: wikimedia.org

На Львівщині на шахті стався обвал породи, в результаті чого загинув 37-річний шахтар .

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

"Сьогодні на шахті «Межирічанська» №3 у Шептицькому стався обвал породи. На жаль, унаслідок аварії загинув 37-річний шахтар Сергій Скобилко", - написав він у Telegram і висловив співчуття родині, близьким і колегам загиблого.

Шахта "Межирічанська"- це діюче вугледобувне підприємство, розташоване у місті Шептицький (колишній Червоноград). Входить до складу державного підприємства "Львіввугілля".

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