На Львівщині внаслідок аварії в шахті загинув гірник

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На Львівщині на шахті стався обвал породи, в результаті чого загинув 37-річний шахтар .

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні на шахті «Межирічанська» №3 у Шептицькому стався обвал породи. На жаль, унаслідок аварії загинув 37-річний шахтар Сергій Скобилко", - написав він у Telegram і висловив співчуття родині, близьким і колегам загиблого.

Шахта "Межирічанська"- це діюче вугледобувне підприємство, розташоване у місті Шептицький (колишній Червоноград). Входить до складу державного підприємства "Львіввугілля".