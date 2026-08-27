​Коригувальник російських ударів по Миколаєву отримав 15 років тюрми

ФСБ завербувала жителя обласного центру через його антиукраїнські дописи в телеграм-каналах.

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Суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна російському агенту, який коригував обстріли Миколаєва.

Як повідомила Служба безпеки, зловмисники затримали у лютому цього року.

ФСБ завербувала жителя Миколаєва через його антиукраїнські дописи в телеграм-каналах. Після цього зрадник вистежував розташування Сил оборони у портовому місті для підготовки ракетно-дронових ударів.

Найбільше ворога цікавили координати логістичних складів і пунктів дислокації української ППО. Зловмисник об’їжджав обласний центр і прилеглі території на велосипеді й приховано знімав українські об’єкти на камеру телефону.

Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початку його шпигунської діяльності і затримали за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку і телефон із доказами співпраці з російською спецслужбою.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.