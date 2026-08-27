Військовозобов’язаного обіцяли працевлаштувати на критично важливе підприємство для подальшого бронювання від мобілізації за 20 тисяч доларів.

У Києві поліція затримала двох можливих учасників "ухилянтської" корупційної схеми. Серед затриманих – голова однієї з районних організацій Товариства Червоного Хреста України.

Про це повідомили у Національній поліції.

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Фігуранти обіцяли за 20 тисяч доларів працевлаштувати військовозобов’язаного на критично важливе підприємство для подальшого бронювання від мобілізації та створення підстав для виїзду за кордон.

Водночас вони не мали повноважень працевлаштовувати чи бронювати працівників. За даними слідства, вони виступали посередниками: налагоджували контакти з особами, які могли забезпечити необхідне оформлення, передавали документи, координували процедуру та погоджували розмір і порядок передачі неправомірної вигоди.

Поліцейські затримали очільницю райорганізації Червоного Хреста безпосередньо під час одержання неправомірної вигоди. Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі фігурантки правоохоронці вилучили також 8 тисяч доларів та 1 750 євро готівкою, у її спільника 60 тисяч доларів.

Крім того, під час проведення заходів вилучили два автомобілі - Hyundai Elantra та Mercedes-Benz GLE-Class.

Зловмисники затримані відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм поліцейські повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування схеми.

Корупційну схему викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві Нацполіції спільно зі слідчими Оболонського управління поліції.