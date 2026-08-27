У Херсоні російський дрон атакував маршрутний автобус. Унаслідок удару постраждали троє людей, зокрема водій.
Про це повідомив в Telegram голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
За його словами, близько 10:25 російський оператор спрямував вибухівку на маршрутний автобус у середмісті Херсона. Поранень зазнали 59-річний чоловік та 60-річна жінка. У них діагностували мінно-вибухові травми.
Також постраждав 55-річний водій автобуса. Він отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі всім трьом потерпілим надають медичну допомогу та проводять додаткові обстеження.
Шанько наголосив, що російські військові атакували цивільний транспорт у денний час, коли пасажири їхали у своїх справах.
- У Херсоні протягом минулої доби внаслідок атак російських FPV-дронів виникли пожежі у житловому секторі. Загоряння сталися в різних районах міста. Через влучання безпілотників спалахнули два приватні будинки, триповерховий багатоквартирний будинок, а також квартири.