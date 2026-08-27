Удар відбувся у денний час – коли людей було багато в транспорті.

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У Херсоні російський дрон атакував маршрутний автобус. Унаслідок удару постраждали троє людей, зокрема водій.

Про це повідомив в Telegram голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, близько 10:25 російський оператор спрямував вибухівку на маршрутний автобус у середмісті Херсона. Поранень зазнали 59-річний чоловік та 60-річна жінка. У них діагностували мінно-вибухові травми.

Також постраждав 55-річний водій автобуса. Він отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі всім трьом потерпілим надають медичну допомогу та проводять додаткові обстеження.

Шанько наголосив, що російські військові атакували цивільний транспорт у денний час, коли пасажири їхали у своїх справах.