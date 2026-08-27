У ніч на 27 серпня молдовські військові зафіксували п’ять несанкціонованих перетинів повітряного простору країни безпілотниками. Усі випадки сталися на тлі російської атаки по території України.

Про це повідомило Міністерство оборони Молдови, пише Newsmaker.

Перший безпілотник виявили о 03:56. Він перетнув державний кордон Молдови з боку України неподалік Біляївки та почав рухатися в напрямку Паланки у Штефан-Водському районі. Водночас дрон не залишався над територією Молдови тривалий час – він майже одразу повернувся в Україну.

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Вже о 03:59 молдовські системи спостереження зафіксували ще один безпілотник. Він зайшов із боку українського села Старокозачого та пролетів над Капланами. О 04:10 його сигнал зник поблизу Карагасанів у Штефан-Водському районі.

Третій дрон перетнув молдовсько-український кордон о 04:09. Його маршрут пролягав через Паланку, Крокмаз, Оланешти, Пуркарі та Раскаєци. Приблизно через 15 хвилин – о 04:24 – безпілотник зник із радарів поблизу міста Первомайськ.

Ще один безпілотник зафіксували о 04:16. Він увійшов у повітряний простір Молдови в районі Паланки, після чого змінив напрямок і повернувся в Україну через район Маяків.

П’ятий випадок стався о 05:50 поблизу пункту пропуску Сеїци-Лісне. Ця ділянка розташована на кордоні між Кеушанським районом Молдови та Україною. Безпілотник перетнув повітряний простір обох країн, а о 06:02 знову попрямував у бік Лісного, залишивши територію Молдови.

У Міністерстві оборони країни наголосили, що йдеться саме про несанкціоновані польоти в національному повітряному просторі. За даними відомства, відстежувати переміщення безпілотників молдовській стороні допомагали партнери.