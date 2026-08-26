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Російський НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" призупинив роботу після атаки

Підприємство забезпечує до 11% виробництва бензину в Росії.

Російський НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" призупинив роботу після атаки
НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»
Фото: змі окупантів

 Четвертий за величиною російський нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" призупинив переробку сирої нафти після атаки українського дрона.

Про це пише Reuters.

За даними джерел видання, внаслідок атаки пошкоджені кілька переробних установок, міжблокова інфраструктура та загальні заводські споруди. Поки невідомо, скільки часу знадобиться для усунення пошкоджень та відновлення переробних операцій на НПЗ.

Усі основні російські нафтопереробні заводи компанії «Лукойл» зараз не працюють. Пермський нафтопереробний завод зупинив роботу після атаки дрона 21 серпня, а Волгоградський нафтопереробний завод призупинив переробку 31 липня.

НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" може переробляти близько 15 мільйонів метричних тонн сирої нафти на рік та виробляти близько 5 мільйонів тонн бензину, понад 5 мільйонів тонн дизельного палива, 2 мільйони тонн мазуту та близько 500 000 тонн бітуму.

  • У ніч проти 26 серпня українські військові уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – одне з ключових підприємств нафтової інфраструктури Росії. За інформацією ССО, підприємство забезпечує до 11% виробництва бензину в Росії.
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