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Не менше 17 людей загинули внаслідок повені на кордоні Непалу і Тибету

Річка вийшла з берегів після танення снігу. 

Не менше 17 людей загинули внаслідок повені на кордоні Непалу і Тибету
На кордогі Непалу і Тибету сталася масштабна повінь
Фото: скриншот відео

Внаслідок сильної повені на кордоні між Непалом і Тибетом загинули щонайменше 17 людей. Рано вранці 26 серпня повінь почалася в Русаві, на північ від столиці Непалу Катманду. Вважається, що її спричинило танення снігів на річці Бхоте-Коші, пише BBC

Триває пошукова операція. Врятувати вдалося 12 людей. 

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Державне медіа Китаю, який контролює Тибет, заявило про значні ушкодження.

У постраждалому регіоні Непалу є перебої з електропостачанням. Головна дорога до Катманду закрита для руху.

«Наскільки я знаю, попередження не було. Час від часу траплялися зсуви ґрунту та обвали, особливо в сезон дощів, але цей, здається, значно серйозніший», – сказав Ї Лян, китайський бізнесмен, що базується в Катманду.

Масштаб руйнувань з тибетського боку неясний, але BBC поговорила з Ґуань Даосюанем у провінції Сичуань, який сказав, що втратив зв'язок зі своєю дружиною в середу пізнього ранку.

Управління з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Непалу закликало людей, які живуть біля берегів річок у небезпечних районах, залишатися насторожі й ужити застережних заходів.

«Розпочато роботу з ужиття необхідних заходів у координації з медичною командою, скаутами та Червоним Хрестом», — написав прем'єр-міністр Балендра Шах у соцмережі після проведення екстреної наради для оцінки ситуації. 

Влада заявила, що 13 співробітників поліцейських сил зникли з двох постів у районі Расува, з десятками інших поліцейських зв'язатися не вдалося.

Минулого року в Расуві сталася смертоносна повінь, яка забрала життя 18 людей після прориву льодовика з китайського боку кордону.

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