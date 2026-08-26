У суботу в Ісландії відбудеться референдум щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС

Ісландців поки що не просять вирішувати, чи хочуть вони приєднатися до блоку.

У суботу в Ісландії відбудеться референдум щодо відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє France24.

Ісландців поки що не просять вирішувати, чи хочуть вони приєднатися до блоку. Йдеться лише те, чи хочуть вони, щоб їхній уряд обговорював можливі умови, зокрема чутливу тему рибальства.

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Виборцям буде запропоновано відповісти “Так” або “Ні” на запитання: “Чи повинна Ісландія відновити переговори про вступ до Європейського Союзу?”.

“Це можливість, це не остаточне рішення”, – сказала прем’єр-міністерка Кріструн Фростадоттір.

Якщо більшість підтримає відновлення переговорів, погоджену з Брюсселем угоду винесуть на новий референдум. Вона також, імовірно, вимагатиме змін до конституції Ісландії та ратифікації іншими країнами ЄС.

Північноатлантичний острів подав заявку на вступ до блоку у 2009 році, через рік після того, як фінансова криза 2008 року призвела до краху його банків та економіки.

Переговори про членство почалися у 2010 році, але їх зупинили у 2013-му після приходу до влади євроскептичного уряду.