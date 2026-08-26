На пляжі в Румунії знову знайшли уламок дрона з вибухівкою

На пляжі курортного селища Олімп у Румунії вранці 26 серпня виявили уламок безпілотника, який винесло на берег хвилями. Про це пише News.ro.

Після перевірки фахівці встановили, що частина безпілотника містить вибухову речовину, тому провели контрольований підрив.

У зв’язку з операцією доступ туристів до ділянки пляжу обмежили, а місцевим жителям надіслали попередження через систему RO-Alert. Людей закликали триматися подалі від місця проведення робіт і виконувати вимоги правоохоронців.

Що передувало?

Останніми тижнями уламки та безпілотники неодноразово знаходили на румунському узбережжі Чорного моря. Напередодні ще один фрагмент дрона море винесло до узбережжя Констанци – його виявили біля міського казино. За попередньою оцінкою, вибухонебезпечних елементів у ньому не було.

Раніше фрагменти дронів виявляли на пляжах Ефоріє-Суд та Неводарі. Також 20 серпня румунський F-16 знищив морський дрон у Чорному морі. Безпілотник перебував в економічній зоні Румунії за 80 морських миль від Констанци. Попередньо, він не був українським, заявили у Міноборони Румунії.