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На пляжі в Румунії знову знайшли уламок дрона з вибухівкою

Сапери підірвали його контрольовано.

На пляжі в Румунії знову знайшли уламок дрона з вибухівкою
Дрон на узбережжі Румунії
Фото: Digi24

На пляжі курортного селища Олімп у Румунії вранці 26 серпня виявили уламок безпілотника, який винесло на берег хвилями. Про це пише News.ro.

Після перевірки фахівці встановили, що частина безпілотника містить вибухову речовину, тому провели контрольований підрив. 

У зв’язку з операцією доступ туристів до ділянки пляжу обмежили, а місцевим жителям надіслали попередження через систему RO-Alert. Людей закликали триматися подалі від місця проведення робіт і виконувати вимоги правоохоронців.

Що передувало?

Останніми тижнями уламки та безпілотники неодноразово знаходили на румунському узбережжі Чорного моря.  Напередодні ще один фрагмент дрона море винесло до узбережжя Констанци – його виявили біля міського казино. За попередньою оцінкою, вибухонебезпечних елементів у ньому не було.

Раніше фрагменти дронів виявляли на пляжах Ефоріє-Суд та Неводарі. Також 20 серпня румунський F-16 знищив морський дрон у Чорному морі. Безпілотник перебував в економічній зоні Румунії за 80 морських миль від Констанци. Попередньо, він не був українським, заявили у Міноборони Румунії.

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