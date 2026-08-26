Іран погрожує молодшому сину Трампа Беррону, обіцяючи за його вбивство 10 мільйонів доларів

Державні ЗМІ Ірану оприлюднили відеоматеріали із закликами до вбивства молодшого сина Дональда Трампа Беррона.

Як пише Politico, в етері національного телебачення з'явився сюжет з підписом "Де вбити Беррона Трампа", у якому розповідали про звичні місця перебування 20-річного сина глави держави - Trump Tower, Нью-Йоркський університет. За успішний замах на юнака обіцяють виплатити 10 мільйонів доларів.

Секретна служба США, яка займається охороною президента та його родини, заявила, що проінформована про зміст відео та веде своє розслідування.

Дональд Трамп неодноразово стверджував, що є номером один у списку цілей для керівництва Ірану. У Туреччині під час саміту НАТО республіканця спеціально посадили в інший літак, щоб уникнути ймовірного замаху.

Беррон Трамп є єдиною спільною дитиною президента США та першої леді Меланії Трамп.