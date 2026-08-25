Шведські збройні сили просять уряд конфіскувати російську нерухомість поблизу військово-морської бази

Шведські збройні сили звернулися до уряду з проханням конфіскувати нерухомість, що належить росіянину, поблизу військово-морської бази в Стокгольмському архіпелазі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У своїй заяві військові зазначили, що об’єкт розташований на одному з підходів до військово-морської бази "Муско". За даними місцевих медіа, він належить російському бізнесмену, пов’язаному з Кремлем.

Реклама

"Розвиток російської безпілотної війни змінив характер загроз для Швеції. Тому існує необхідність вжити заходів для захисту Швеції від загрози, яку становлять як повітряні, так і морські безпілотники", – йдеться в заяві.

Міністр оборони країни Пол Йонсон, коментуючи це звернення військових, заявив, що ситуація з безпекою погіршилася, а загроза Швеції та шведським інтересам стає дедалі складнішою. Він зауважив, що, згідно з чинними правилами, держава може експропріювати, тобто примусово заволодіти майном, якщо воно потрібне для військової оборони – заявку підготують урядові установи.

Видання Expressen повідомило, що ця нерухомість нібито належить російському бізнесмену Станіславу Алещенку, хоча формально зареєстроване на ім’я його дружини Тетяни Сазонової. У коментарі журналістам вона сказала, що "не знала" про близькість до військово-морської бази ВМС Швеції.

"Ні, я не знала цього, коли купувала, то шукала скрізь. І це був збіг обставин. Невдалий збіг обставин", – сказала вона.

Нагадаємо, що Швеція приєдналася до НАТО у 2024 році.