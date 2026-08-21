Судитимуть колишнього командира батальйону за підозрою у нарахуванні протягом двох років підлеглій виплати за фіктивну службу.
Про це повідомили у Національній поліції.
Він запевняв, що солдатка виконує його особливі доручення, тому на її відсутність у військовій частині, що дислокується на Закарпатті, ніхто не звертав уваги.
Попри відсутність на службі, військовослужбовиці нараховували зарплату та додаткову винагороду.
У такий спосіб вона незаконно отримала понад 1,5 млн грн.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт стосовно екскомандира та військовослужбовиці скеровано до суду.
За скоєне їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі.
Окрім того, з метою забезпечення відшкодування завданих збитків на майно обвинувачених накладено арешти. Йдеться про нерухомість та земельні ділянки загальною вартістю понад 4 млн грн.