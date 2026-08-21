Військова частина, де служив підозрюваний, дислокується у Закарпатській області.

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Судитимуть колишнього командира батальйону за підозрою у нарахуванні протягом двох років підлеглій виплати за фіктивну службу.

Про це повідомили у Національній поліції.

Він запевняв, що солдатка виконує його особливі доручення, тому на її відсутність у військовій частині, що дислокується на Закарпатті, ніхто не звертав уваги.

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Попри відсутність на службі, військовослужбовиці нараховували зарплату та додаткову винагороду.

У такий спосіб вона незаконно отримала понад 1,5 млн грн.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт стосовно екскомандира та військовослужбовиці скеровано до суду.

За скоєне їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Окрім того, з метою забезпечення відшкодування завданих збитків на майно обвинувачених накладено арешти. Йдеться про нерухомість та земельні ділянки загальною вартістю понад 4 млн грн.