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У чотирьох областях є знеструмлення через обстріли

Українців просять обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

У чотирьох областях є знеструмлення через обстріли
Лінії електропередач
Фото: facebook/ НЕК 'Укренерго' - N

Сьогодні, 21 серпня, станом на ранок у чотирьох областях є знеструмлення через обстріли. 

Як розповіли в Укренерго, йдеться про Донецьку, Херсонську, Харківську і Сумську області. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 21 серпня, станом на 09:30, воно було на 9,4% вищим, ніж в цей же час вчора. Причина змін – встановлення спекотної погоди на всій території України.

Вчора, 20 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,3% вищим, ніж максимум у середу, 19 серпня. Причиною є суттєве підвищення температури у більшості регіонів України, що спонукає споживачів до масового використання кондиціонерів.

«Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 17:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у період найбільшого навантаження на енергосистему – з 18:00 до 22:00», – повідомили в Укренерго і додали, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.

Варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго. 

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