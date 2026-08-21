Сьогодні, 21 серпня, станом на ранок у чотирьох областях є знеструмлення через обстріли.

Як розповіли в Укренерго, йдеться про Донецьку, Херсонську, Харківську і Сумську області. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 21 серпня, станом на 09:30, воно було на 9,4% вищим, ніж в цей же час вчора. Причина змін – встановлення спекотної погоди на всій території України.

Вчора, 20 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,3% вищим, ніж максимум у середу, 19 серпня. Причиною є суттєве підвищення температури у більшості регіонів України, що спонукає споживачів до масового використання кондиціонерів.

«Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 17:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у період найбільшого навантаження на енергосистему – з 18:00 до 22:00», – повідомили в Укренерго і додали, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.

Варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.