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У Києві загасили пожежу після вечірнього удару дронами

Поранено одну людину. 

У Києві загасили пожежу після вечірнього удару дронами
Пожежа в Києві
Фото: ДСНС України в Facebook

Вогнеборці загасили пожежу, що виникла внаслідок російського удару по Голосіївському району увечері четверга. Горіла складська будівля.

Площа пожежі складала 400 квадратних метрів. Ліквідувати вогонь вдалося о 00:07, повідомили в ДСНС у Facebook.

«Відомо про одного постраждалого внаслідок події. Загалом у Києві з ночі проти 20 серпня ворог забрав життя 16 осіб, 42 людини постраждали, а ще 12 вдалося врятувати», – розповіли рятувальники.  

Російський обстріл Києва 20 серпня

В ніч на четвер ворог провів чергову комбіновану атаку по столиці України. Перша хвиля ракетних ударів почалася ще до опівночі. Потім протягом усієї ночі росіяни атакували Київ і область різними типами ракет і дронів. Загинули 15 людей у Києві і одна – в області. Десятки людей поранені. 

Після нічної атаки ворог протягом дня в кілька хвиль запускав реактивні дрони. Увечері він двічі вдарив по Голосіївському району, вбивши там одну людину і ще кількох поранивши. Пошкоджень зазнав бізнес-центр, склади і критична інфраструктура. 

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