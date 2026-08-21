У Києві загасили пожежу після вечірнього удару дронами

Вогнеборці загасили пожежу, що виникла внаслідок російського удару по Голосіївському району увечері четверга. Горіла складська будівля.

Площа пожежі складала 400 квадратних метрів. Ліквідувати вогонь вдалося о 00:07, повідомили в ДСНС у Facebook.

«Відомо про одного постраждалого внаслідок події. Загалом у Києві з ночі проти 20 серпня ворог забрав життя 16 осіб, 42 людини постраждали, а ще 12 вдалося врятувати», – розповіли рятувальники.

Російський обстріл Києва 20 серпня

В ніч на четвер ворог провів чергову комбіновану атаку по столиці України. Перша хвиля ракетних ударів почалася ще до опівночі. Потім протягом усієї ночі росіяни атакували Київ і область різними типами ракет і дронів. Загинули 15 людей у Києві і одна – в області. Десятки людей поранені.

Після нічної атаки ворог протягом дня в кілька хвиль запускав реактивні дрони. Увечері він двічі вдарив по Голосіївському району, вбивши там одну людину і ще кількох поранивши. Пошкоджень зазнав бізнес-центр, склади і критична інфраструктура.