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СЗРУ: в Росії фіксують чергову логістичну кризу

Пальне подорожчало на 16-18%, через це зросла собівартість автоперевезень.

СЗРУ: в Росії фіксують чергову логістичну кризу
Фото: СЗРУ

В Росії фіксують чергову логістичну кризу. У першому півріччі 2026 року автомобільним транспортом в РФ перевозили понад 70% вантажів, галузь виявилася вразливою до дефіциту та подорожчання пального.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Із середини липня пальне в Росії подорожчало на 16–18%, собівартість автоперевезень автоматично зросла на 4,5–5,5%. Також там скасували паливні знижки у 7–12%.  Через це місцеві компанії скорочують далекомагістральні перевезення, відмовляються від рейсів між віддаленими регіонами і зосереджуються на доставці в межах окремих областей чи до найближчих портів

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Крім того, в РФ зросли тарифи на проїзд федеральними трасами. У липні ставки на вантажівки піднялися на 12–15% проти червня, а на окремих напрямках – до половини.

За даними розвідки, найбільше постраждали маршрути з Китаю

"Через паливний колапс у забайкальському краї, через який проходить основний вантажопотік із КНР, ставки підскочили на 20–25% порівняно з травнем¬–червнем, а доставка вантажу з Китаю до москви подорожчала з 10–11 тис. до 14 тис. дол", - йдеться в повідомленні.

Як наслідок, попит на прямі залізничні перевезення в Росії виріс приблизно на 18–20%, на морські – на 10–12%. Але обмежена пропускна спроможність і довші строки доставки не дають компенсувати випадання автотранспорту, тому логістика ускладнюється і дорожчає.

  • Розвідка: У Росії загострюється криза в агросекторі через дефіцит пального та скорочення кредитування. Нестача на внутрішньому ринку РФ вже сягає близько 20% від потреби. 
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