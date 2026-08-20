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У Латвії двох громадян засудили за диверсії на користь російських спецслужб

На початку 2024-го вони готували підпал вантажівки з українськими номерами на об'єкті критичної інфраструктури, а також збирали фото- й відеодані інших потенційних цілей.

У Латвії двох громадян засудили за диверсії на користь російських спецслужб
фото ілюстративне
Фото: rus.lsm.lv

Ризький міський суд затвердив угоду між прокурором і двома обвинуваченими, які виконували завдання спецслужби РФ. 

Диверсії були спрямовані проти підприємства Pilot Automotive Labs Europe, яке розробляє безпілотні транспортні засоби, пише LSM.

Дениса Луканенка і його цивільну дружину Каріну Іванову засудили до десяти і восьми з половиною років позбавлення волі відповідно. Суд також зобов'язав їх та інших фігурантів окремого провадження сплатити підприємству 3146 євро компенсації за завдані збитки.

Адвокат Луканенка зазначив, що його клієнт пішов на співпрацю з російською спецслужбою заради тисячі євро. Адвокат Іванової раніше заявляла про відсутність вини своєї підзахисної, однак у підсумку суд затвердив угоду про визнання винуватості для обох. Наразі вирок ще не набрав законної сили й може бути оскаржений.

За даними Служби державної безпеки Латвії, восени 2023 року засуджені підпалили об'єкт компанії, яка працювала на ОПК. На початку 2024 року вони готували підпал вантажівки з українськими номерами на об'єкті критичної інфраструктури, а також збирали фото- й відеодані інших потенційних цілей для передачі кураторам у Росії.

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