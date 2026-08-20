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Парламент Бангладеш обере сьогодні нового президента країни

Очікується, що перемогу здобуде Мірза Фахрул Іслам Аламгір від керівної Націоналістичної партії Бангладеш (BNP).

Парламент Бангладеш обере сьогодні нового президента країни
Мірза Фахрул Іслам Аламгір
Фото: EPA/UPG

Парламент Бангладеш має обрати сьогодні нового президента країни, повідомляє DW.

Очікується, що перемогу здобуде Мірза Фахрул Іслам Аламгір від керівної Націоналістичної партії Бангладеш (BNP).

BNP має понад дві третини голосів у парламенті. Це робить малоймовірним те, що відставний армійський офіцер з опозиційного альянсу “Джамаат-е-Ісламі” отримає необхідні для перемоги голоси.

Колишній президент Мохаммед Шахабуддін, близький союзник поваленої прем’єр-міністерки Шейх Хасіни, пішов у відставку в липні, посилаючись на проблеми зі здоров'ям.

У лютому партія BNP прем'єр-міністра Таріка Рахмана здобула переконливу перемогу на перших виборах після усунення Хасіни у 2024 році.

Очікується, що політична сила використає свою більшість, щоб передати 78-річному Аламгіру президентську посаду, яка є переважно церемоніальною. Аламгіра неодноразово заарештовували за часів правління Хасіни, йому висунули десятки звинувачень, які він називав політично мотивованими.

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