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Кількість загиблих внаслідок землетрусу, який стався цими вихідними на сході Індонезії, зросла щонайменше до 68, повідомляє DW.

Понад 100 людей отримали поранення. Місцева влада вважає, що зниклих безвісти немає.

Як повідомила Геологічна служба США (USGS), епіцентр землетрусу магнітудою 7,7 зафіксовано біля узбережжя острова Флорес на глибині 10 кілометрів.

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Відтоді зафіксували майже 1600 слабших афтершоків, зокрема поштовх магнітудою 5,6 у понеділок уранці.

Унаслідок майже 500 будинків пошкоджено, а дороги заблоковано зсувами. близько 12 800 людей на Флоресі не можуть повернутися до своїх домівок.

Станом на зараз скасували попередження про цунамі для частин провінцій Східна Нуса-Тенгара, Західна Нуса-Тенгара, Південний Сулавесі та Південно-Східний Сулавесі.

Водночас людей закликають триматися подалі від пляжів і берегів річок.