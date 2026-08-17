Глава військового уряду М’янми Мін Аун Хлайн у понеділок, 17 серпня, здійснив офіційний візит до Росії, де має провести переговори з Володимиром Путіним, спрямовані на «зміцнення двосторонніх відносин і стратегічного співробітництва».

Як пише АР, про це повідомили державні ЗМІ М’янми.

У понеділок вранці Мін Аун Хлайн вилетів зі столиці країни Нейп’їдо разом із членами свого уряду. Під час візиту вони зустрінуться з Путіним та іншими високопоставленими російськими чиновниками й обговорять двосторонні відносини, економіку, безпеку та соціальні питання.

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Росія разом із Китаєм є одним із головних прихильників М’янми та постачальників зброї для її військових. Російські винищувачі використовуються для ударів по територіях, контрольованих етнічними меншинами, багато з яких пов’язані із силами демократичного опору.

Раніше Мін Аун Хлайн зустрічався з Путіним на полях форуму World Atomic Week у Москві у вересні. Водночас Путін ніколи не відвідував М’янму.

Цей візит є одним із низки закордонних турне Мін Аун Хлайна. Він уже відвідував, зокрема, сусідній Китай, Індію, Лаос і Таїланд, намагаючись зміцнити міжнародне визнання та повернути М’янмі дипломатичні позиції. Попри ці поїздки, країна та її військове керівництво залишаються значною мірою ізольованими на міжнародній арені.

У квітні Мін Аун Хлайн був приведений до присяги як президент після загальних виборів, які експерти ООН та правозахисні організації визнали такими, що не були ані вільними, ані чесними.

Критики назвали вибори, які проходили у грудні та січні в кілька етапів, імітацією виборчого процесу, покликаною зміцнити контроль військових над владою під виглядом повернення до цивільного управління.

Нинішня поїздка до Росії стала сьомим візитом Мін Аун Хлайна до РФ відтоді, як у лютому 2021 року військові, якими він тоді керував, захопили владу в обраного уряду Аун Сан Су Чжі.

Після військового перевороту західні країни запровадили проти М’янми економічні та політичні санкції через захоплення влади військовими та жорстоке придушення опозиції. Наслідком репресій стала загибель тисяч цивільних і початок громадянської війни.

Росія захищала військовий уряд Мін Аун Хлайна на міжнародних майданчиках, тоді як генерали, які керують М’янмою, загалом підтримують зовнішньополітичний курс Москви.

Росія та М’янма проводили спільні військові навчання, підписали угоду про розвиток ядерної енергетики, а також домовилися співпрацювати у сфері пілотованих космічних польотів, зокрема щодо відбору та підготовки першого космонавта М’янми.