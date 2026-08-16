Литва не розглядає вихід із Міжнародного кримінального суду попри заклики США

Міністерство юстиції Литви заявило, що країна не планує виходити з Міжнародного кримінального суду (МКС) на тлі повідомлень про тиск з боку США на держави, де дислокуються американські військові, пише LRT.

У відомстві наголосили, що питання виходу Литви з Римського статуту, на основі якого діє МКС, наразі не розглядається.

Заява пролунала після повідомлень ЗМІ про те, що американські посадовці нібито передали литовській стороні інформацію про актуальність питання юрисдикції МКС для країн, на території яких перебувають військовослужбовці США. Водночас, за даними медіа, Вашингтон прямо не погрожував виведенням американського військового контингенту з Литви у разі її подальшого членства в суді.

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У Міністерстві юстиції Литви заявили, що не мають інформації про конкретні вимоги або застереження США щодо виходу країни з МКС.

"Міністерству юстиції відомо лише про повідомлення, оприлюднене Державним департаментом США 13 липня 2026 року, в якому США закликають своїх партнерів не визнавати юрисдикцію МКС щодо американських посадовців та військовослужбовців", – зазначили у відомстві.

Там також наголосили, що питання, пов’язані з юрисдикцією суду щодо американських громадян, можуть вирішуватися за допомогою інших механізмів та норм міжнародного права.

"Питання виходу з МКС у Литві не розглядається", – підкреслили в литовському Мін'юсті.

У відомстві додали, що не отримували від США прямих і конкретно адресованих Литві звернень щодо призупинення членства в системі Римського статуту або виходу з неї.

Литва залишається державою-учасницею Римського статуту, а отже визнає юрисдикцію МКС у межах передбачених ним положень. Для Вільнюса це також має особливе значення в контексті міжнародної відповідальності за найтяжчі злочини, зокрема воєнні злочини та злочини проти людяності.