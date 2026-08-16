У Франції через кібератаку на податкову службу постраждали 678 тисяч облікових записів

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У Франції правоохоронці розпочали розслідування кібератаки на сайт податкової служби, внаслідок якої могли бути скомпрометовані дані 678 тисяч облікових записів.

Про це повідомила прокуратура Парижа телеканалу BFMTV.

Справу передали Управлінню з боротьби з кіберзлочинністю (Ofac). Слідство, зокрема, перевіряє можливе незаконне вилучення даних із державної автоматизованої системи обробки персональної інформації.

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Про масштаб кібератаки стало відомо 14 серпня. Тоді повідомлялося, що зловмисники могли отримати доступ до інформації користувачів Головного управління державних фінансів Франції (DGFiP).

За словами голови DGFiP Амелі Вердьє, щодо фізичних осіб йдеться, зокрема, про дані про оподатковуваний дохід та іншу податкову інформацію.

Дані компаній, за попередньою оцінкою, є менш чутливими. Серед них – номер SIREN, адреса підприємства та інформація про його представника.

У французькій податковій службі заявили, що зв’яжуться з кожним користувачем, якого могла торкнутися атака. Постраждалих мають поінформувати про характер даних, які могли бути скомпрометовані, а також за необхідності надати рекомендації щодо подальших заходів безпеки.

Розслідування триває, а правоохоронці встановлюють обставини та масштаби кібератаки.