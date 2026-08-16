Землетрус в Індонезії забрав життя щонайменше 51 людини: тисячі мешканців евакуювали

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У східній Індонезії щонайменше 51 людина загинула внаслідок потужного землетрусу 15 серпня у провінції Східна Нуса-Тенгара. Евакуйовано тисячі людей.

Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра охорони здоров’я Бенджаміна Паулуса Октавіануса, внаслідок землетрусу 36 людей отримали тяжкі травми, ще 77 людей зазнали легких ушкоджень.

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Після основного підземного поштовху в регіоні зафіксували 341 афтершок.

Землетрус став найсмертоноснішим для Індонезії з 2022 року, коли потужні підземні поштовхи на Західній Яві призвели до загибелі сотень людей.

За даними Агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії (BNPB), у регіоні Сікка понад 3300 людей самостійно евакуювалися.

Точна кількість зниклих безвісти наразі невідома. У BNPB припускають, що частина людей могла опинитися під завалами.

Землетрус пошкодив понад 1300 будинків. Через зсуви рятувальники не могли одразу дістатися до деяких районів міста Маумере. Згодом їм вдалося потрапити до частини раніше заблокованих територій.

Для допомоги постраждалим районам направили понад 3500 військовослужбовців і поліцейських. Вони беруть участь у пошуково-рятувальних роботах, евакуації населення та ліквідації наслідків стихійного лиха.

Через перебої з електропостачанням у регіоні не працювали 20 автозаправних станцій.

Рятувальні роботи та оцінка масштабів руйнувань тривають. Кількість загиблих і постраждалих може змінитися.