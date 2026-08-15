Унаслідок потужного землетрусу в Індонезії загинули щонайменше 20 осіб, рятувальники шукають людей під завалами

Після землетрусу в кількох районах Індонезії зафіксували хвилі цунамі.

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На сході Індонезії стався землетрус магнітудою 7,7, після якого регіон сколихнула серія афтершоків. Унаслідок стихії загинули щонайменше 20 людей, ще шестеро постраждали. Двоє людей можуть залишатися під завалами.

Про це повідомляє Reuters.

Перший потужний поштовх зафіксували о 4:58 за місцевим часом на глибині близько 15 кілометрів. Після нього відбулося кілька десятків повторних поштовхів.

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Сильні коливання відчувалися у провінціях Східна Нуса-Тенгара, Західна Нуса-Тенгара та окремих районах Південного Сулавесі. Мешканці деяких населених пунктів повідомляли, що землетрус тривав близько хвилини.

В околицях портового міста Маумере рятувальники виявили 20 загиблих та шістьох поранених. Ще двоє людей, за попередніми даними, опинилися під завалами.

Найскладніша ситуація склалася в районі Нагекео, який розташований ближче до епіцентру. Через землетрус там виникли проблеми зі зв’язком, а дістатися до населених пунктів автомобілем рятувальникам заважають зсуви ґрунту.

Одна з команд намагається потрапити до району на поромі.

Губернатор Східної Нуса-Тенгари заявив, що щонайменше п’ятеро людей загинули під завалами.

За даними Національного агентства з питань запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Індонезії (BNPB), у Нагекео евакуювали близько 2 тисяч мешканців.

Також повідомляється про пошкодження будинків, складів і державних об’єктів, затори на дорогах та перебої з електропостачанням.

Після землетрусу в кількох районах Індонезії зафіксували хвилі цунамі заввишки менше одного метра.

Попередження про цунамі скасували приблизно через три години після землетрусу.

Рятувальні служби продовжують збирати інформацію про наслідки стихії. Дані щодо кількості загиблих та постраждалих можуть змінитися.