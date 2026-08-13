Землетрус у Колумбії: загинули 265 людей, рятувальна операція на фінальному етапі

Кількість безвісти зниклих коливається від 500 аж до 4100.

У Колумбії операція з порятунку постраждалих унаслідок землетрусу перебуває на фінальному етапі, повідомляє DW.

Унаслідок землетрусу магнітудою 7,4 загинули 265 людей, 3500 людей отримали поранення, без домівки залишилися 25 800 сімей.

За інформацією влади, 500 осіб зникли безвісти, хоча відповідно до сайту, який використовують родичі зниклих, ця цифра значно більша – понад 4100.

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72-годинний період пошуку вважають найважливішим для пошуку тих, хто вижив. Водночас шанс знайти людей живими зберігається довше, якщо під завалами є доступ до їжі та води.

Землетрус – найсильніший у Колумубії за останні десятиліття – стався в понеділок вранці поблизу Сан-Хосе-дель-Пальмар у північно-західному регіоні Чоко. Він охопив міста у всій західній Колумбії, найбільше постраждали Калі, Перейра, Манісалес та Кібдо.

За інформацією посадовців, 140 будівель зруйновано вщент, а тисячі інших зазнали пошкоджень.

Багато людей спить на вулиці в парках або в аварійних притулках, облаштованих у школах і на спортивних аренах, – або через зруйновані будинки, або через страх перед повторними поштовхами. З моменту понеділкового землетрусу Геологічна служба Колумбії зафіксувала 130 афтершоків.