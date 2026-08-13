Ізраїльські поселенці тримають у облозі дві палестинські родини на Західному березі

Оголошена мета поселенців – зачистити територію від палестинського населення, але їхня конкретна мета у селі Кусра невідома.

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Ізраїльські поселенці з неділі тримають у оточенні дві палестинські родини в їхніх будинках на окупованому Західному березі річки Йордан.

Про це повідомляє BBC.

Родини заявляють, що вони залишаються без найнеобхідніших товарів. Правозахисні групи закликають владу втрутитися.

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У середу стало відомо, що ізраїльські сили безпеки вивели свої війська з єврейського поселенського форпосту в селі Кусра поблизу Наблуса після зіткнень з натовпом екстремістських поселенців.

На місці події залишилося близько десятка поселенців.

“Після того як палестинські власники будинків звернулися до ізраїльської армії, перші військові, які прибули на місце, були зафільмовані під час спільної молитви з поселенцями”, – зазначає видання.

Сім'ї просять допомогу у соціальних мережах і повідомляють, що їм відключили водопостачання та електроенергію, а запаси їжі вичерпалися.

Чого саме прагнуть поселенці в Кусрі, наразі невідомо. Раніше вони вже виганяли палестинців із домівок і захоплювали їхнє майно.

Водночас оголошена мета поселенців – зачистити територію від палестинського населення.