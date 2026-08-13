Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаСвіт

Ізраїльські поселенці тримають у облозі дві палестинські родини на Західному березі

Оголошена мета поселенців – зачистити територію від палестинського населення, але їхня конкретна мета у селі Кусра невідома.

Ізраїльські поселенці тримають у облозі дві палестинські родини на Західному березі
Ізраїльські поселенці продовжують облогу палестинських родин у Кусрі
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські поселенці з неділі тримають у оточенні дві палестинські родини в їхніх будинках на окупованому Західному березі річки Йордан.

Про це повідомляє BBC.

Родини заявляють, що вони залишаються без найнеобхідніших товарів. Правозахисні групи закликають владу втрутитися.

Реклама

У середу стало відомо, що ізраїльські сили безпеки вивели свої війська з єврейського поселенського форпосту в селі Кусра поблизу Наблуса після зіткнень з натовпом екстремістських поселенців. 

На місці події залишилося близько десятка поселенців.

“Після того як палестинські власники будинків звернулися до ізраїльської армії, перші військові, які прибули на місце, були зафільмовані під час спільної молитви з поселенцями”, – зазначає видання.

Сім'ї просять допомогу у соціальних мережах і повідомляють, що їм відключили водопостачання та електроенергію, а запаси їжі вичерпалися.

Чого саме прагнуть поселенці в Кусрі, наразі невідомо. Раніше вони вже виганяли палестинців із домівок і захоплювали їхнє майно.

Водночас оголошена мета поселенців – зачистити територію від палестинського населення.

  • Події розгортаються на тлі заяви високопосадовця ООН, який заявив у Раді Безпеки в Нью-Йорку, що “Західний берег – на межі вибуху”.
  • Усі поселення є незаконними відповідно до міжнародного права. Форпости ж створюють без офіційного дозволу Ізраїлю.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies