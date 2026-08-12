США скасовують візи іноземцям задля боротьби з "пологовим туризмом"

В Сполучених Штатах Америки скасовують візи задля боротьби з «пологовим туризмом».

Про це пише Суспільне, посилаючись на повідомлення державного секретаря США Марко Рубіо.

Державний департамент США вже скасував 600 виданих віз іноземним громадянам у різних країнах світу. Раніше Трамп підписав нові виконавчі укази, спрямовані на обмеження права на громадянство за народженням.

«Американське громадянство не продається. Державний департамент створив Оперативну групу з протидії туризму для народження, яка перевіряє діяльність власників віз, ліквідовує незаконні мережі та припиняє це грубе порушення законів країни. Лише за один місяць ця група ухвалила рішення про анулювання понад 600 віз іноземним громадянам у різних країнах світу й продовжить захищати США від таких зловживань», — написав Марко Рубіо.

6 серпня президент США Дональд Трамп підписав документи, у яких чіткіше вказано критерії відмови у громадянстві через нелегальне перебування батьків у США, а також забороняється "пологовий туризм", коли породіллі приїздять до Америки саме з метою отримання дитиною паспорта Штатів.