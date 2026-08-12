​Виверження Етни: на Сицилії призупинили авіасполучення

В Італії через тривалу активність вулкана Етна та викид вулканічного попелу призупинили авіасполучення в аеропортах Катанії та Комізо на Сицилії.

Про це інформує ANSA.

Рейси на виліт і приліт в аеропорту Катанії призупинили щонайменше до 18:00 12 серпня. Обмеження також стосувалися аеропорту Комізо.

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Президент асоціації підприємів Confesercenti Sicilia Вітторіо Мессіна закликав заздалегідь підготувати альтернативні маршрути на випадок нових вивержень Етни, пише Adnkronos.

"Етна – непередбачуване природне явище, і ніхто не може завадити вулкану вивергатися. Знову ми змушені мати справу з призупиненням авіарейсів та серйозними наслідками для пасажирів, підприємств і туризму. І питання завжди одне: де план Б?"– заявив Мессіна.

За його словами, аеропорт Катанії є однією з найважливіших повітряних гаваней Італії за кількістю пасажирів та стратегічною інфраструктурою.

🌋 Nuova bocca eruttiva sull’Etna, alla base della parete nord della Valle del Bove, sopra Monte Simone. La frattura si è aperta a circa 2.090 metri di quota e sta alimentando una nuova colata lavica. L’Ingv ha inviato personale sul posto per i rilievi, mentre il tremore… pic.twitter.com/hH5I2CqHhY — La Sicilia (@lasicilia) August 11, 2026

🌋 L’alba di oggi regala immagini spettacolari dell’Etna in eruzione.



Tra colate laviche, cenere e bagliori sulla sommità del vulcano, il risveglio del gigante di Sicilia continua a offrire uno scenario tanto potente quanto suggestivo.



Video di Pio Andrea Peri pic.twitter.com/7NAo6qQHds — La Sicilia (@lasicilia) August 11, 2026