​Виверження Етни: на Сицилії призупинили авіасполучення

В Італії через тривалу активність вулкана Етна та викид вулканічного попелу призупинили авіасполучення в аеропортах Катанії та Комізо на Сицилії.
Про це інформує ANSA.
Рейси на виліт і приліт в аеропорту Катанії призупинили щонайменше до 18:00 12 серпня. Обмеження також стосувалися аеропорту Комізо.
Президент асоціації підприємів Confesercenti Sicilia Вітторіо Мессіна закликав заздалегідь підготувати альтернативні маршрути на випадок нових вивержень Етни, пише Adnkronos.
"Етна – непередбачуване природне явище, і ніхто не може завадити вулкану вивергатися. Знову ми змушені мати справу з призупиненням авіарейсів та серйозними наслідками для пасажирів, підприємств і туризму. І питання завжди одне: де план Б?"– заявив Мессіна.
За його словами, аеропорт Катанії є однією з найважливіших повітряних гаваней Італії за кількістю пасажирів та стратегічною інфраструктурою.
🌋 Nuova bocca eruttiva sull’Etna, alla base della parete nord della Valle del Bove, sopra Monte Simone. La frattura si è aperta a circa 2.090 metri di quota e sta alimentando una nuova colata lavica. L’Ingv ha inviato personale sul posto per i rilievi, mentre il tremore… pic.twitter.com/hH5I2CqHhY— La Sicilia (@lasicilia) August 11, 2026
🌋 L’alba di oggi regala immagini spettacolari dell’Etna in eruzione.— La Sicilia (@lasicilia) August 11, 2026
Tra colate laviche, cenere e bagliori sulla sommità del vulcano, il risveglio del gigante di Sicilia continua a offrire uno scenario tanto potente quanto suggestivo.
Video di Pio Andrea Peri pic.twitter.com/7NAo6qQHds
- Етна – найвищий активний вулкан Європи (висота – від 3 326 до 3 357 метрів). У середньому кожні три місяці один з кратерів вулкана вивергається. Вулканічний попіл становить небезпеку для авіації, зокрема через ризик потрапляння частинок у двигуни літаків.