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​Виверження Етни: на Сицилії призупинили авіасполучення

Обмеження стосуються аеропортів Катанії та Комізо.

​Виверження Етни: на Сицилії призупинили авіасполучення
Виверження Етни
Фото: TG7LA

В Італії через тривалу активність вулкана Етна та викид вулканічного попелу призупинили авіасполучення в аеропортах Катанії та Комізо на Сицилії.

Про це інформує ANSA.

Рейси на виліт і приліт в аеропорту Катанії призупинили щонайменше до 18:00 12 серпня. Обмеження також стосувалися аеропорту Комізо.

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Президент асоціації підприємів Confesercenti Sicilia Вітторіо Мессіна закликав заздалегідь підготувати альтернативні маршрути на випадок нових вивержень Етни, пише Adnkronos.

"Етна – непередбачуване природне явище, і ніхто не може завадити вулкану вивергатися. Знову ми змушені мати справу з призупиненням авіарейсів та серйозними наслідками для пасажирів, підприємств і туризму. І питання завжди одне: де план Б?"– заявив Мессіна.

За його словами, аеропорт Катанії є однією з найважливіших повітряних гаваней Італії за кількістю пасажирів та стратегічною інфраструктурою. 

  • Етна – найвищий активний вулкан Європи (висота – від 3 326 до 3 357 метрів). У середньому кожні три місяці один з кратерів вулкана вивергається. Вулканічний попіл становить небезпеку для авіації, зокрема через ризик потрапляння частинок у двигуни літаків.
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