Північна Корея вдруге за тиждень провела випробування балістичних ракет

Випробування зброї, ймовірно, є протестом проти майбутніх військових навчань Південної Кореї та США.

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Південнокорейці стежать за новинами про запуск балістичної ракети КНДР

Північна Корея провела друге випробування балістичної ракети менше ніж за тиждень.

Про це пише France24.

Зазначається, що випробування зброї ймовірно є протестом проти майбутніх військових навчань Південної Кореї та США, які КНДР розглядає як репетицію вторгнення.

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Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що балістична ракета, випущена з району Вонсан на східному узбережжі Північної Кореї, пролетіла понад 700 кілометрів.

Міністерство оборони Японії підтвердило запуск, заявивши, що зброя приземлилася у водах за межами її виключної економічної зони між Корейським півостровом та Японією.

Ці запуски з перервою в кілька днів вважають продовженням випробувань зброї КНДР.

Зазначимо, Пхеньян роками відмовляється від переговорів із США та Південною Кореєю. Експерти зазначають, що Північна Корея часто використовує військову підготовку своїх суперників як привід для активізації власних ракетних запусків.

Південнокорейські військові заявили, що разом зі США готові відбити будь-яку провокацію з боку Пхеньяна. Рада національної безпеки Південної Кореї назвала запуски балістичних ракет Північної Кореї “актами провокації” та закликала Північ негайно припинити їх.