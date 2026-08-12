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Ліван першим на Близькому Сході скасував смертну кару

З 2004 року найвищий ступінь покарання вже практично не застосовувався.

Ліван першим на Близькому Сході скасував смертну кару
Парламент Лівану
Фото: EPA/UPG

Парламент Лівану проголосував за законопроєкт, який прибирає з кримінального кодексу країни смертну кару, замінюючи її довічним ув'язненням із примусовими роботами.

Як пише BBC, 128 депутатів підтримали історичний крок для регіону - жодна інша країна Близького Сходу не наважувалась повністю скасувати смертну кару. Проти був парламентський блок бойовиків "Хезболли".

Із січня 2004 року страти в Лівані вже не проводилися, хоча у камерах в'язниць залишаються понад 70 засуджених до смерті - це визнані винними у вбивстві в обставинах, що обтяжують провину, терористичних злочинах, державній зраді, шпигунстві та загрозі національній безпеці.

Раніше парламент та уряд двічі намагалися прибрати смертну кару з переліку можливих покарань, але обидві ініціативи зазнали фіаско під час голосування.

В умовах напруженості у регіоні інші країни Близького Сходу схильні не відмовлятися від смертної кари і навіть посилювати її роль у судочинстві. В Ізраїлі у березні було ухвалено закон, який передбачає страту палестинців за тероризм.

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