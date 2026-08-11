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Росія домовилася із новою владою Сирії, що збереже свої військові бази

Сирійські території будуть як транспортний хаб для російських операцій в Африці.

Росія домовилася із новою владою Сирії, що збереже свої військові бази
Сирійський прапор перед Кремлем
Фото: EPA/UPG

РФ домовилася з новим керівництвом Сирії про збереження присутності на двох ключових військових базах. 

Це дозволить Росії зберегти вплив у регіоні та використовувати сирійські території як транспортний хаб для своїх операцій в Африці, передає Bloomberg.

Згідно з меморандумом, російський флот збереже доступ до порту Тартус, а військове відомство Росії надалі використовуватиме аеродром Хмеймім. Документ створює довгострокові правові рамки для російської присутності і допомагає Москві встановити контакти з урядом перехідного президента Ахмеда аш-Шараа. Крім того, російські фахівці братимуть участь у вишколі нової сирійської армії.

Збереження баз стало суттєвим успіхом для російського диктатора Путіна після того, як у грудні 2024 року повстанці усунули від влади його союзника Башара Асада. Тоді Росія допомогла Асаду втекти і надала йому притулок у Москві. Домовленості про 49-річну оренду баз, які Путін уклав ще з колишнім режимом, втратили силу після падіння режиму Асада.

Міністерство закордонних справ Сирії заявило, що протягом трьох місяців сторони перетворять морську і повітряну бази на спільні навчальні центри. Дамаск візьме під контроль цивільні об'єкти на обох локаціях, а Москва реорганізує свій контингент. Переговори про нові умови тривали понад півтора року, під час яких Путін двічі приймав аш-Шараа в Москві.

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