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Німецькій розвідці треба дозволити кібератаки по Росії, вважає глава контрольного комітету Бундестагу

Найкращий безпілотник — це той, який так і не зміг злетіти, заявив Марк Генріхманн.

Німецькій розвідці треба дозволити кібератаки по Росії, вважає глава контрольного комітету Бундестагу
силові структури Німеччини
Фото: EPA/UPG

Голова парламентського контрольного комітету Бундестагу Марк Генріхманн запропонував надати німецьким спецслужбам повноваження для проведення превентивних кібератак проти російських виробників дронів. 

За його словами, це має стати частиною реформи розвідувальних органів, над якою він зараз працює, передає Die Welt

Політик наголосив, що звичайного збору інформації в нинішніх умовах уже недостатньо, а найкращий безпілотник — це той, який так і не зміг злетіти.

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Генріхманн заявив, що німецькі спецслужби повинні мати змогу виводити з ладу російські ударні дрони або підприємства з їхнього виробництва ще до того, як вони створять загрозу для німецьких аеропортів чи безпеки громадян. Він закликав переформатувати роботу служб, діяти на випередження і об'єднувати кіберспроможності країни для стримування агресора.

Депутат підкреслив, що кібератаки, саботаж, шпигунство та несанкціоновані польоти безпілотників уже стали реальністю, до якої Німеччина має краще готуватися. Через це Федеральна розвідувальна служба і Федеральне відомство з охорони конституції потребують належних правових і технічних можливостей для раннього виявлення загроз. 

Уряд Німеччини планує розглянути відповідний законопроєкт 12 серпня, щоб вивести власні спецслужби на рівень європейських партнерів.

Водночас така ініціатива викликала дискусії. Представник партії «Зелені» назвав реформу спецслужб назрілою, проте вказав на брак механізмів парламентського контролю за їхньою діяльністю. 

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