​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
ГоловнаСвіт

​У Роттердамі провели ексгумацію останків засновника ОУН полковника Євгена Коновальця

Прах засновника ОУН перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. 

​У Роттердамі провели ексгумацію останків засновника ОУН полковника Євгена Коновальця
Ексгумація останків Євгена Коновальця
Фото: Офіс президента

У Роттердамі на кладовищі "Кросвейк" провели ексгумацію останків засновника і керівника Організації українських націоналістів (ОУН) полковника Євгена Коновальця.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента

Зазначається, що за дорученням президента Зеленського організаційні питання вирішували представники ОП, Міністерства закордонних справ і Українського інституту національної пам’яті.

У церемонії взяли участь: заступниця керівника ОП Ірина Верещук, посол України в Нідерландах Андрій Костін, голова Українського інституту нацпам’яті Олександр Алфьоров, представники української громади Нідерландів і «Пласту», Української стрілецької громади Канади та Українського національного об’єднання Канади, а також духовенство Української греко-католицької церкви.

Прах Євгена Коновальця повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві. 

Деталі будуть повідомлені додатково.

  • Євген Коновалець (14 червня 1891 - 23 травня 1938) - діяч українського націоналістичного руху 1929 - 1938 років. Полковник армії УНР, комендант УВО, керівника Проводу українських націоналістів (з 1927 року), творець і керівник ОУН (до 1938 року).
  • Ще в травні 2015 року депутат Верховної Ради Тарас Батенко заявляв про намір ініціювати перепоховання в Україні лідера ОУН Степана Бандери, а також Коновальця. Раніше з такою самою ініціативою виступила Львівська облрада.
  • У травні цього року останки очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Про те, чому Коновалець обрав Мельника своїм наступником, у чому полягав конфлікт з Степаном Бандерою і як цей розкол вплинув на історію ОУН, читайте в матеріалі LB.ua "Він повернувся додому. Доля Андрія Мельника".
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies