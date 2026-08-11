​У Роттердамі провели ексгумацію останків засновника ОУН полковника Євгена Коновальця

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У Роттердамі на кладовищі "Кросвейк" провели ексгумацію останків засновника і керівника Організації українських націоналістів (ОУН) полковника Євгена Коновальця.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що за дорученням президента Зеленського організаційні питання вирішували представники ОП, Міністерства закордонних справ і Українського інституту національної пам’яті.

У церемонії взяли участь: заступниця керівника ОП Ірина Верещук, посол України в Нідерландах Андрій Костін, голова Українського інституту нацпам’яті Олександр Алфьоров, представники української громади Нідерландів і «Пласту», Української стрілецької громади Канади та Українського національного об’єднання Канади, а також духовенство Української греко-католицької церкви.

Прах Євгена Коновальця повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

Деталі будуть повідомлені додатково.