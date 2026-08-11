​У Роттердамі провели ексгумацію останків засновника ОУН полковника Євгена Коновальця

У Роттердамі на кладовищі "Кросвейк" провели ексгумацію останків засновника і керівника Організації українських націоналістів (ОУН) полковника Євгена Коновальця.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що за дорученням президента Зеленського організаційні питання вирішували представники ОП, Міністерства закордонних справ і Українського інституту національної пам’яті.
У церемонії взяли участь: заступниця керівника ОП Ірина Верещук, посол України в Нідерландах Андрій Костін, голова Українського інституту нацпам’яті Олександр Алфьоров, представники української громади Нідерландів і «Пласту», Української стрілецької громади Канади та Українського національного об’єднання Канади, а також духовенство Української греко-католицької церкви.
Прах Євгена Коновальця повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.
Деталі будуть повідомлені додатково.
- Євген Коновалець (14 червня 1891 - 23 травня 1938) - діяч українського націоналістичного руху 1929 - 1938 років. Полковник армії УНР, комендант УВО, керівника Проводу українських націоналістів (з 1927 року), творець і керівник ОУН (до 1938 року).
- Ще в травні 2015 року депутат Верховної Ради Тарас Батенко заявляв про намір ініціювати перепоховання в Україні лідера ОУН Степана Бандери, а також Коновальця. Раніше з такою самою ініціативою виступила Львівська облрада.
- У травні цього року останки очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Про те, чому Коновалець обрав Мельника своїм наступником, у чому полягав конфлікт з Степаном Бандерою і як цей розкол вплинув на історію ОУН, читайте в матеріалі LB.ua "Він повернувся додому. Доля Андрія Мельника".