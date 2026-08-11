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Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Колумбії зросла (оновлено)

Найбільших руйнувань зазнало місто Перейра, де вирощують каву – приблизно за 55 км від епіцентру землетрусу.

Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Колумбії зросла (оновлено)
Наслідки землетрусу у Колумбії

Щонайменше 164 людини загинули унаслідок одного з найбільших землетрусів у Колумбії за останні роки. У країні оголосили надзвичайний стан, повідомляють BBC та France24.

Перед цим повідомлялося про 132 жертви. Кількість загиблих, ймовірно, зросте, оскільки є побоювання, що під зруйнованими будівлями ще залишаються люди. 

Асоціація столичних міст Колумбії повідомила, що внаслідок землетрусів постраждало понад 480 людей.

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Землетрус магнітудою 7,4 стався о 15:34 за київським часом на глибині 103 км у провінції Чоко, повідомила геологічна служба країни. Підземні поштовхи відчувалися на величезній площі, що охопила сотні кілометрів на заході Колумбії. 

Епіцентр землетрусу був поблизу села Сан-Хосе-дель-Пальмар у Чоко. Місцевий мер Леон Фабіо Марін Монкада заявив, що загиблих чи поранених немає, хоча дороги на в'їзді та виїзді населеного пункти були пошкоджені.

Найбільших руйнувань зазнало місто Перейра, де вирощують каву – приблизно за 55 км від епіцентру землетрусу. Також сильно постраждали навколишні міста та регіон Вальє-дель-Каука.

Стихія знищила вщент багатоповерхові будівлі у Перейрі та Калі, а також розколола одну з веж історичного собору в місті Манісалес.

Наслідки землетрусу у Колумбії
Наслідки землетрусу у Колумбії

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