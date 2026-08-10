У Росії зняли з виборів до Держдуми партію «Яблуко»

Верховний суд Росії задовольнив позов партії «Родіна» й ухвалив рішення зняти партію «Яблуко» з виборів до Державної думи.

Позивачі звинуватили політсилу в порушенні авторських прав, незаконній агітації і підтримці екстремізму, пише видання Мeduza.

Справу розглядав суддя В'ячеслав Кирилов, який раніше оголосив екстремістським Міжнародне товариство «Меморіал». Наразі рішення не набрало законної сили, і «Яблуко» планує його оскаржувати.

Реклама

Підставою для звинувачень в екстремізмі стала антивоєнна позиція партії і незгода з репресіями проти ЛГБТК-спільноти. Представник позивача заявив у суді, що заклики до припинення вогню нібито означають відмову від звільнення територій. Звинувачення в порушенні авторських прав стосувалися використання цитат із радянських пісень, зображень від ChatGPT, фотографії ядерного вибуху в Хіросімі й логотипа партії, який назвали плагіатом плаката епохи радянського авангарду.

Центральна виборча комісія РФ і прокуратура підтримали зняття партії з виборчих перегонів, заявивши про порушення авторських прав і нібито наявність іноземного фінансування у кандидатів. У партії пояснили, що йдеться про стандартний процес продажу іноземних цінних паперів перед виборами і звичайні донати від громадян.

Під будівлею суду на підтримку «Яблука» зібралися сотні молодих людей, які скандували назву партії і висловлювали протест проти рішення суду. Поліція після оголошення вироку вимагала від присутніх розійтися і згодом затримала кількох активістів.

«Яблуко» — єдина партія з антивоєнною позицією, яка мала брати участь у виборах до Держдуми. Її закликала підтримати Юлія Навальна і багато інших російських опозиціонерів, які перебувають за межами РФ. Але в самій політсилі від цієї підтримки відхрестилися, заявивши, що в нинішніх умовах вона лише збільшує загрози для партії.

Ще до позову «Родіни» проти «Яблука» виступили лідери КПРФ, «Нових людей», ЛДПР і «Справедливої Росії».