Молдова відкликає свого посла з Росії через падіння та вибух дрона

Міністерство закордонних справ Молдови засудило інцидент у селі Крокмаз району Штефан-Воде, де впав і вибухнув безпілотник.
Про це ідеться у повідомленні МЗС Молдови.
У відомстві заявили, що інцидент є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності Молдови і створює загрозу життю громадян.
У зв’язку з інцидентом МЗС Молдови відкликає посла країни в Росії з Москви для консультацій.
Також у відомстві наголосили, що країна засуджує російську агресію проти України та її негативний вплив на безпеку в регіоні.
- Учора, 9 серпня, у районі Штефан-Воде у Молдові пролунав потужний вибух, унаслідок загорілася суха рослинність. За попередньою інформацією, на місці події виявили фрагменти ударного дрона.