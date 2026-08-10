Молдова відкликає свого посла з Росії через падіння та вибух дрона

У МЗС Молдови наголосили, що країна засуджує російську агресію проти України.

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Міністерство закордонних справ Молдови засудило інцидент у селі Крокмаз району Штефан-Воде, де впав і вибухнув безпілотник.

Про це ідеться у повідомленні МЗС Молдови.

У відомстві заявили, що інцидент є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності Молдови і створює загрозу життю громадян.

У зв’язку з інцидентом МЗС Молдови відкликає посла країни в Росії з Москви для консультацій.

Також у відомстві наголосили, що країна засуджує російську агресію проти України та її негативний вплив на безпеку в регіоні.