Посол України зустрілася з главою МЗС Болгарії після падіння безпілотника

Україна заявила про готовність до повної співпраці з болгарською стороною

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

10 серпня Посол України в Болгарії Олеся Ілащук зустрілася з Міністром закордонних справ Болгарії Веліславою Петровою-Чамовою на тлі інциденту із падінням безпілотника на території Болгарії 8 серпня.

Про це повідомило Посольство України в Болгарії.

Під час зустрічі Олеся Ілащук запевнила болгарську сторону, що Сили оборони України не спрямовували безпілотники до Болгарії або в напрямку будь-якої іншої країни-партнера.

Реклама

Україна також заявила про готовність до повної співпраці з болгарською стороною у розслідуванні обставин інциденту.

Посол наголосила, що основною причиною подібних інцидентів є триваюча війна Росії проти України. За її словами, Росія посилює атаки на цивільне населення та інфраструктуру України, що створює загрозу і для сусідніх держав.

Олеся Ілащук підкреслила, що якнайшвидше припинення війни має критичне значення для безпеки всього регіону. Україна також розраховує на посилення міжнародних зусиль для того, щоб змусити Росію погодитися на мир.

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити тісну координацію в межах розслідування причин падіння безпілотника.

Контекст