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Посол України зустрілася з главою МЗС Болгарії після падіння безпілотника

Україна заявила про готовність до повної співпраці з болгарською стороною

Посол України зустрілася з главою МЗС Болгарії після падіння безпілотника
Посол України в Болгарії Олеся Ілащук
Фото: посольство України в Болгарії

10 серпня Посол України в Болгарії Олеся Ілащук зустрілася з Міністром закордонних справ Болгарії Веліславою Петровою-Чамовою на тлі інциденту із падінням безпілотника на території Болгарії 8 серпня.

Про це повідомило Посольство України в Болгарії.

Під час зустрічі Олеся Ілащук запевнила болгарську сторону, що Сили оборони України не спрямовували безпілотники до Болгарії або в напрямку будь-якої іншої країни-партнера.

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Україна також заявила про готовність до повної співпраці з болгарською стороною у розслідуванні обставин інциденту.

Посол наголосила, що основною причиною подібних інцидентів є триваюча війна Росії проти України. За її словами, Росія посилює атаки на цивільне населення та інфраструктуру України, що створює загрозу і для сусідніх держав.

Олеся Ілащук підкреслила, що якнайшвидше припинення війни має критичне значення для безпеки всього регіону. Україна також розраховує на посилення міжнародних зусиль для того, щоб змусити Росію погодитися на мир.

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити тісну координацію в межах розслідування причин падіння безпілотника.

Контекст

  • За словами прем’єр-міністра Болгарії Румена Радева, безпілотник увійшов у повітряний простір країни з боку Румунії. Це сталося поблизу Кардама. 
  • Радари Болгарії, Румунії та Об'єднаного центру повітряних операцій НАТО його не виявили. 
  • Дрон вибухнув близько 8:00. Місце вибуху розташоване приблизно за кілометр від компресорної станції Трансбалканського газопроводу. Внаслідок падіння ніхто не постраждав, руйнувань будівель також немає. Правоохоронці і військові вже оточили та ізолювали територію. 
  • Міністерство оборони Болгарії проаналізувало уламки безпілотника, який вибухнув неподалік від компресорної станції Трансбалканського газопроводу. 
  • В Міністерстві закордонних справ України повідомили, що перебувають у тісному контакті з болгарською стороною для зʼясування обставин. У відомстві заявили, що першопричиною всіх інцидентів подібного типу є війна Росії проти України, що триває вже пʼятий рік.
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