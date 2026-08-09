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Туреччина відновила пропуск суден до Чорного моря через протоки

Країна пропустила два танкери, що прямували до Новоросійська. 

Туреччина відновила пропуск суден до Чорного моря через протоки
Босфор, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Туреччина знову дозволила проходження суден через свої протоки до Чорного моря після затримок окремих суден на тлі підвищених безпекових ризиків у регіоні.

Про це пише Bloomberg.

За даними систем відстеження суден, танкер для перевезення сирої нафти Aegean Dream у неділю увійшов до протоки Дарданелли після того, як із четверга перебував в очікуванні в цьому районі. Судно вказувало пунктом призначення термінал Каспійського трубопровідного консорціуму в російському Новоросійську.

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Контейнеровоз Mehmet Kahveci A також рано в неділю пройшов через протоку, вказавши Новоросійськ як пункт призначення.

У суботу писали про те, що Генеральне управління берегової безпеки Туреччини повідомило деяким суднам, які прямували до російських та українських портів, що наразі не видає дозволів на транзит для таких рейсів.

Влада не пояснила суднам причину такого рішення і публічно не коментувала ситуацію. 

Затримки сталися після того, як турецький уряд дедалі активніше почав висловлюватися щодо атак на торговельне судноплавство в Чорному морі. Кілька таких атак були спрямовані проти суден, що належать Туреччині або ходять під турецьким прапором.

  • Туреччина закликала і Україну, і Росію оголосити «мораторій» на атаки в Чорному морі, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. 
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