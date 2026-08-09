"Білорусь буде вільною": Мецола заявила про подальшу підтримку білорусів

9 серпня шість років від початку масштабних протестів у Білорусі.

Євросоюз продовжить підтримувати білорусів, які виступають за свободу та демократичні зміни в країні.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола у шосту річницю масових протестів у Білорусі після президентських виборів 2020 року.

"Шість років після того, як люди повстали за нове майбутнє, їхні голоси не були змушені замовкнути. Європа стоїть пліч-о-пліч з ними і продовжуватиме наполягати на Білорусі, де переможуть свобода, свобода медіа та воля її народу", — написала Мецола.

Belarus will be free.



Six years after people stood up for a new future, their voices have not been silenced.



Europe stands with them, and will keep pushing for a Belarus where liberty, media freedom and the will of its people prevail.@Tsihanouskaya pic.twitter.com/GJFLAMloAm — Roberta Metsola (@EP_President) August 9, 2026

9 серпня – шість років від початку масштабних протестів у Білорусі, які спалахнули після фальсифікації президентських виборів 2020 року.