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"Білорусь буде вільною": Мецола заявила про подальшу підтримку білорусів

9 серпня шість років від початку масштабних протестів у Білорусі.

"Білорусь буде вільною": Мецола заявила про подальшу підтримку білорусів
Фото: ЕРА/UPG

Євросоюз продовжить підтримувати білорусів, які виступають за свободу та демократичні зміни в країні.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола у шосту річницю масових протестів у Білорусі після президентських виборів 2020 року.

"Шість років після того, як люди повстали за нове майбутнє, їхні голоси не були змушені замовкнути. Європа стоїть пліч-о-пліч з ними і продовжуватиме наполягати на Білорусі, де переможуть свобода, свобода медіа та воля її народу", — написала Мецола.

9 серпня – шість років від початку масштабних протестів у Білорусі, які спалахнули після фальсифікації президентських виборів 2020 року.  

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