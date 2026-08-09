Британська Колумбія у Канаді оголосила надзвичайний стан через стрімкі лісові пожежі

За останній тиждень у провінції сталося 70 нових лісових пожеж, 105 займань наразі активні.

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У Канаді оголосили надзвичайний стан у західній провінції Британська Колумбія після того, як понад 20 тисяч людей отримали наказ евакуюватися лісову пожежу, яка стрімко розростається.

Про це повідомляє DW.

Описуючи інтенсивність пожежі, прем’єр-міністр Британської Колумбії Девід Ебі сказав, що представник пожежної служби порівняв її з “вибухом бомби”.

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“Він описав полум'я на 30-метровому дереві, яке піднімалося ще на 60 метрів вище, а також пожежу, що утворює власну погодну систему з блискавками”, – сказав Ебі.

Він розповів про втрачені будинки та зруйновано майно. “Деякі люди опинилися в пастці через стрімку зміну умов, і їх довелося рятувати”, – додав він.

Пожежа, про яку вперше повідомили у п’ятницю ввечері, швидко поширювалася, що призвело до масових наказів про евакуацію.

За словами міністра лісового господарства Британської Колумбії Раві Пармара, за останній тиждень у провінції сталося 70 нових лісових пожеж, і 105 займань наразі активні.