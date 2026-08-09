Британська Колумбія у Канаді оголосила надзвичайний стан через стрімкі лісові пожежі

У Канаді оголосили надзвичайний стан у західній провінції Британська Колумбія після того, як понад 20 тисяч людей отримали наказ евакуюватися лісову пожежу, яка стрімко розростається.
Про це повідомляє DW.
Описуючи інтенсивність пожежі, прем’єр-міністр Британської Колумбії Девід Ебі сказав, що представник пожежної служби порівняв її з “вибухом бомби”.
“Він описав полум'я на 30-метровому дереві, яке піднімалося ще на 60 метрів вище, а також пожежу, що утворює власну погодну систему з блискавками”, – сказав Ебі.
Він розповів про втрачені будинки та зруйновано майно. “Деякі люди опинилися в пастці через стрімку зміну умов, і їх довелося рятувати”, – додав він.
Пожежа, про яку вперше повідомили у п’ятницю ввечері, швидко поширювалася, що призвело до масових наказів про евакуацію.
За словами міністра лісового господарства Британської Колумбії Раві Пармара, за останній тиждень у провінції сталося 70 нових лісових пожеж, і 105 займань наразі активні.
- Влада Канади наказала залишити домівки 12 тисячам мешканців міста Саммерленд в окружному муніципалітеті провінції. Там вогонь охопив площу понад 5000 гектарів. Поширенню вогню сприяють спекотна й суха літня погода, а також сильний вітер.