Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
ГоловнаСвіт

Фінляндія змінює процедуру подання заяви на отримання громадянства

У 2027 році запровадять новий іспит.

Фінляндія змінює процедуру подання заяви на отримання громадянства
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

У березні 2027 року зміниться процедура подання заяви на отримання фінського громадянства, у країні запровадять новий іспит.

Про це повідомляє Yle з посиланням на міжнародну службу.

З 2 березня 2027 року всі, хто подає заяву на громадянство, мають скласти іспит, що оцінює знання фінського суспільства. Тим, хто подав заяву до цієї дати, проходити іспит не потрібно.

Реклама

На іспиті перевірятимуть знання про те, як влаштована фінська спільнота та її основні принципи. Питання стосуватимуться законодавства, основних прав людини, рівності, а також історії та культури Фінляндії.

Іспит складатимуть люди працездатного віку – від 18 до 65 років. Він проходитиме в електронному форматі фінською або шведською мовами. Від його складання звільняються ті, хто закінчив ліцей або виш фінською або шведською мовою.

На підготовку тестування виділено близько 800 тисяч євро. За інформацією Міграційної служби, університет Гельсінкі на ці кошти підготує навчальні матеріали, розробить іспит і зможе за потребою корегувати його протягом чотирьох років.

Введення іспиту на громадянство ініціював чинний уряд. Однак низка депутатів виступили проти, адже платний іспит може поставити заявників у нерівні умови. Крім того, складання іспиту не обов'язково гарантує знання та відданість основним цінностям, законам та порядкам фінського суспільства.

  • В останні роки міграційна політика у всій Європі стала жорсткішою. Аналогічний іспит вже ввели в Естонії, Данії, Норвегії та Німеччині. Цього серпня аналогічне тестування запроваджує і Швеція.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies