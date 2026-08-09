Фінляндія змінює процедуру подання заяви на отримання громадянства

У березні 2027 року зміниться процедура подання заяви на отримання фінського громадянства, у країні запровадять новий іспит.

Про це повідомляє Yle з посиланням на міжнародну службу.

З 2 березня 2027 року всі, хто подає заяву на громадянство, мають скласти іспит, що оцінює знання фінського суспільства. Тим, хто подав заяву до цієї дати, проходити іспит не потрібно.

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На іспиті перевірятимуть знання про те, як влаштована фінська спільнота та її основні принципи. Питання стосуватимуться законодавства, основних прав людини, рівності, а також історії та культури Фінляндії.

Іспит складатимуть люди працездатного віку – від 18 до 65 років. Він проходитиме в електронному форматі фінською або шведською мовами. Від його складання звільняються ті, хто закінчив ліцей або виш фінською або шведською мовою.

На підготовку тестування виділено близько 800 тисяч євро. За інформацією Міграційної служби, університет Гельсінкі на ці кошти підготує навчальні матеріали, розробить іспит і зможе за потребою корегувати його протягом чотирьох років.

Введення іспиту на громадянство ініціював чинний уряд. Однак низка депутатів виступили проти, адже платний іспит може поставити заявників у нерівні умови. Крім того, складання іспиту не обов'язково гарантує знання та відданість основним цінностям, законам та порядкам фінського суспільства.