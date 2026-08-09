Фінляндія готується до можливих провокацій Росії: міністр оборони закликав бути пильними

Лідери Польщі та країн Балтії попередили, що Росія може готувати провокацію, диверсію або іншу атаку в Балтійському регіоні, щоб відвернути увагу від війни в Україні та послабити її підтримку з боку партнерів.

На тлі цих заяв міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в інтерв'ю виданню IS заявив, що його країні також варто готуватися до можливих "незвичних подій" з боку Росії.

За його словами, Москва може спробувати організувати нові провокації або ескалацію у Фінляндії, щоб послабити політичну, економічну та військову підтримку України, а також перевірити готовність НАТО.

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Окремо Хяккянен зазначив, що Фінляндія має бути готовою до можливих атак безпілотників та інших нестандартних дій.

Раніше литовська розвідка заявляла, що Росія може спробувати використати захоплені українські безпілотники для провокації під чужим прапором у країнах Балтії.

"Ми мусимо бути надзвичайно пильними", – наголосив фінський міністр.

Він закликав громадян зберігати спокій, водночас підкресливши необхідність постійної роботи розвідки, розвитку мережі датчиків, засобів протидії та підтримання цілодобової готовності.

За словами Хяккянена, навіть у разі використання Росією українських компонентів потенційну операцію під чужим прапором можна було б викрити. Він також наголосив, що застосування військової сили проти країни НАТО мало б надзвичайно серйозні наслідки, і Росія усвідомлює високий поріг для такого кроку.