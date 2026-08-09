Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
ГоловнаСвіт

Фінляндія готується до можливих провокацій Росії: міністр оборони закликав бути пильними

Росія може спробувати використати захоплені українські безпілотники для провокації.

Фінляндія готується до можливих провокацій Росії: міністр оборони закликав бути пильними

Лідери Польщі та країн Балтії попередили, що Росія може готувати провокацію, диверсію або іншу атаку в Балтійському регіоні, щоб відвернути увагу від війни в Україні та послабити її підтримку з боку партнерів.

На тлі цих заяв міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в інтерв'ю виданню IS заявив, що його країні також варто готуватися до можливих "незвичних подій" з боку Росії.

За його словами, Москва може спробувати організувати нові провокації або ескалацію у Фінляндії, щоб послабити політичну, економічну та військову підтримку України, а також перевірити готовність НАТО.

Реклама

Окремо Хяккянен зазначив, що Фінляндія має бути готовою до можливих атак безпілотників та інших нестандартних дій.

Раніше литовська розвідка заявляла, що Росія може спробувати використати захоплені українські безпілотники для провокації під чужим прапором у країнах Балтії.

"Ми мусимо бути надзвичайно пильними", – наголосив фінський міністр.

Він закликав громадян зберігати спокій, водночас підкресливши необхідність постійної роботи розвідки, розвитку мережі датчиків, засобів протидії та підтримання цілодобової готовності.

За словами Хяккянена, навіть у разі використання Росією українських компонентів потенційну операцію під чужим прапором можна було б викрити. Він також наголосив, що застосування військової сили проти країни НАТО мало б надзвичайно серйозні наслідки, і Росія усвідомлює високий поріг для такого кроку.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies