Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: Росіяни створили кілька нових зон контролю біля кордону на Південно-Слобожанському напрямку

Протягом тижня активність армії РФ була високою на Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках.

Сили оборони: Росіяни створили кілька нових зон контролю біля кордону на Південно-Слобожанському напрямку
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська за останні кілька тижнів створили кілька невеликих зон контролю поблизу українського кордону на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це в ефірі телебачення заявив речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

За його словами, останніми днями активність російських військ дещо знизилася, однак протягом тижня вона була високою, зокрема на Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках.

Реклама

На Лиманському напрямку росіяни намагаються вести наступ безпосередньо на місто Лиман та закріпитися там. На Південно-Слобожанському напрямку противник намагається вклинитися в українську оборону та знайти можливості для просування безпосередньо біля кордону.

Трегубов зазначив, що українські військові загалом запобігають спробам росіян просунутися. Водночас за останні кілька тижнів противнику вдалося створити декілька нових невеликих зон контролю на Південно-Слобожанському напрямку.

За словами речника, йдеться про ділянки безпосередньо біля кордону, які мають невеликі розміри.

Російські військові намагаються просочуватися на українські позиції малими групами за підтримки безпілотників.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили п’ять ворожих штурмів. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies