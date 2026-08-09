Сили оборони: Росіяни створили кілька нових зон контролю біля кордону на Південно-Слобожанському напрямку

Протягом тижня активність армії РФ була високою на Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках.

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Російські війська за останні кілька тижнів створили кілька невеликих зон контролю поблизу українського кордону на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це в ефірі телебачення заявив речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

За його словами, останніми днями активність російських військ дещо знизилася, однак протягом тижня вона була високою, зокрема на Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках.

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На Лиманському напрямку росіяни намагаються вести наступ безпосередньо на місто Лиман та закріпитися там. На Південно-Слобожанському напрямку противник намагається вклинитися в українську оборону та знайти можливості для просування безпосередньо біля кордону.

Трегубов зазначив, що українські військові загалом запобігають спробам росіян просунутися. Водночас за останні кілька тижнів противнику вдалося створити декілька нових невеликих зон контролю на Південно-Слобожанському напрямку.

За словами речника, йдеться про ділянки безпосередньо біля кордону, які мають невеликі розміри.

Російські військові намагаються просочуватися на українські позиції малими групами за підтримки безпілотників.