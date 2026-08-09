На Одещині обмежили рух до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою через обстріли РФ

Внаслідок російських ударів на Одещині тимчасово обмежили рух на окремій ділянці траси "Одеса – Рені". Рух неможливий до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та від них у напрямку Одеси.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Внаслідок ворожих ударів рф наразі тимчасово обмежено рух на окремій ділянці траси "Одеса–Рені". Через це неможливий рух до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та від них у напрямку Одеси", – ідеться у повідомленні.

У ДПСУ рекомендують громадянам враховувати ситуацію під час планування поїздок. Про відновлення руху повідомлять додатково.

Оновлення: о 10.40 рух транспортних засобів частково відновлено.