Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях.

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У ніч на 9 серпня російські війська атакували Україну 202 дронами та ракетами різниї типів. Основним напрямком удару стала Одещина.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Із 18:00 8 серпня противник атакував область балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами, зокрема «Іскандер-М/С-400», «Онікс» та Х-31П. Також Росія випустила по Україні 202 ударні БпЛА типів Shahed, «Гербера», дрони-імітатори «Пародія» та баражуючі боєприпаси «Бандероль».

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 174 ворожі БпЛА та 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль» на півночі, півдні та сході України.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях, а падіння уламків збитих цілей – на шести.

Ще кілька ворожих ракет не досягли своїх цілей, інформація щодо місць падіння уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі – ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки.