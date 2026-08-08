​Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині пошкоджена АЗС

Про це повідомив в Telegram голова Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

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Під час атаки поранено 48-річного чоловіка.

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