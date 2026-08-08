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​Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині пошкоджена АЗС

Під час атаки поранено 48-річного чоловіка.

​Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині пошкоджена АЗС
Ілюстративне фото
Фото: mk-oblrada.gov.ua

Увечері 8 серпня російські війська атакували безпілотниками Снігурівську громаду Миколаївської області. Пошкоджено автозаправну станцію.

Про це повідомив в Telegram голова Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Внаслідок атаки постраждав 48-річний чоловік. Потерпілий отримав необхідну медичну допомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Останні удари по Миколаївській області

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