​Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині пошкоджена АЗС

Увечері 8 серпня російські війська атакували безпілотниками Снігурівську громаду Миколаївської області. Пошкоджено автозаправну станцію.
Про це повідомив в Telegram голова Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Внаслідок атаки постраждав 48-річний чоловік. Потерпілий отримав необхідну медичну допомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.
Останні удари по Миколаївській області
- У Миколаєві 7 серпня російські війська атакували портову інфраструктуру ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджене цивільне судно, люди не постраждали.
- 6 серпня росіяни били по Миколаївщині дронами різних типів. Пошкоджений обʼєкт транспортної інфраструктури, гаражі та спецтехніка, поранено шістьох людей.