Росіяни атакували центр Павлограда, зросла кількість поранених (оновлено)

Російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок атаки поранені вже 9 людей стано на 21:50.
Про це повідомив в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Окупанти поцілили по центральній частині міста. Внаслідок обстрілу загорілися приватний будинок та автомобіль.
Попередньо, поранень зазнали 9 осіб.Серед них – четверо дітей. Дівчата трьох місяців і трьох років та хлопчики 5 і 6 років. Їм надали необхідну меддопомогу.
Госпіталізовані двоє дорослих. 58-річна жінка у важкому стані.
- Протягом 8 серпня російські війська понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники, артилерію та авіабомби.
- Через російські атаки загинули двоє людей. Ще двоє жителів області отримали поранення. Найбільше постраждав Нікопольський район. Там пошкоджені амбулаторія, адмінбудівлі, магазин та приватні будинки, знищені автобус та вантажівка.