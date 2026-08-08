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Росіяни атакували центр Павлограда, зросла кількість поранених (оновлено)

Внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа.

Росіяни атакували центр Павлограда, зросла кількість поранених (оновлено)
Удар по Павлограду
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок атаки поранені вже 9 людей стано на 21:50.

Про це повідомив в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Окупанти поцілили по центральній частині міста. Внаслідок обстрілу загорілися приватний будинок та автомобіль.

Попередньо, поранень зазнали 9 осіб.Серед них – четверо дітей. Дівчата трьох місяців і трьох років та хлопчики 5 і 6 років. Їм надали необхідну меддопомогу.

Госпіталізовані двоє дорослих. 58-річна жінка у важкому стані.

  • Протягом 8 серпня російські війська понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники, артилерію та авіабомби.
  • Через російські атаки загинули двоє людей. Ще двоє жителів області отримали поранення. Найбільше постраждав Нікопольський район. Там пошкоджені амбулаторія, адмінбудівлі, магазин та приватні будинки, знищені автобус та вантажівка.
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