Росіяни атакували центр Павлограда, зросла кількість поранених (оновлено)

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Російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок атаки поранені вже 9 людей стано на 21:50.

Про це повідомив в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Окупанти поцілили по центральній частині міста. Внаслідок обстрілу загорілися приватний будинок та автомобіль.

Попередньо, поранень зазнали 9 осіб.Серед них – четверо дітей. Дівчата трьох місяців і трьох років та хлопчики 5 і 6 років. Їм надали необхідну меддопомогу.

Госпіталізовані двоє дорослих. 58-річна жінка у важкому стані.