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На Дніпропетровщині запустили в роботу альтернативну гілку водопостачання

Вдалося подати воду до Марганця і сусідніх громад після аварії на магістральному водогоні.

На Дніпропетровщині запустили в роботу альтернативну гілку водопостачання
зварювання водопроводу
Фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині відновили водопостачання для Марганця та сусідніх громад після аварії на магістральному водогоні.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, отримали воду Томаківська, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька громади. 

«В окремих районах вона уже є. Очікуємо, що найближчим часом воду отримають усі споживачі. Щоб повернути воду людям, у рекордні строки збудували альтернативну гілку водопостачання. Водночас триває ремонт магістрального водогону, на якому сталася аварія. Фахівці продовжують відновлювати насосне обладнання, щоб повернути подачу води для громад Нікопольського району через основний водогін», - додав Ганжа.

  • 6 серпня прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Марганець та кілька прилеглих громадах вже кілька діб живуть без питної води. За словами прем'єра, причиною ситуації стали не лише пошкодження водогону, а й «неповна і несвоєчасна реакція посадових осіб». Корецький пообіцяв «жорсткі рішення».
  • Координацію робіт із відновлення водопостачання особисто здійснює міністр інфраструктури Микола Калашник. 
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