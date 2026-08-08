На Дніпропетровщині запустили в роботу альтернативну гілку водопостачання

Вдалося подати воду до Марганця і сусідніх громад після аварії на магістральному водогоні.

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На Дніпропетровщині відновили водопостачання для Марганця та сусідніх громад після аварії на магістральному водогоні.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, отримали воду Томаківська, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька громади.

«В окремих районах вона уже є. Очікуємо, що найближчим часом воду отримають усі споживачі. Щоб повернути воду людям, у рекордні строки збудували альтернативну гілку водопостачання. Водночас триває ремонт магістрального водогону, на якому сталася аварія. Фахівці продовжують відновлювати насосне обладнання, щоб повернути подачу води для громад Нікопольського району через основний водогін», - додав Ганжа.