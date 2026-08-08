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Bloomberg: Україна погодилася не атакувати неросійські танкери та інфраструктуру для експорту казахстанської нафти

Домовленість була досягнута після зустрічі високопосадовців США з українським керівництвом. 

Bloomberg: Україна погодилася не атакувати неросійські танкери та інфраструктуру для експорту казахстанської нафти
Російський танкер
Фото: BBC

Україна погодилася не завдавати ударів по неросійських нафтових танкерах та об’єктах інфраструктури Чорного моря, які мають критичне значення для експорту казахстанської нафти.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представника уряду США.

За його словами, домовленість була досягнута після зустрічі високопосадовців США з українським керівництвом. Україна створила контактні пункти, через які комерційні перевізники можуть обмінюватися інформацією для безпечного проходження суден.

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Йдеться, зокрема, про інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та судна, які прямують до його терміналу в Новоросійську.

За умовами домовленості, Україна не атакуватиме судна, якщо вони не перебувають під українськими санкціями, не перевозять російську нафту чи інші російські вантажі та не належать російським фізичним або юридичним особам.

Київ також надає вантажовідправникам інструкції щодо того, які саме судна не повинні ставати цілями атак.

Термінал КТК має важливе значення для експорту казахстанської нафти. Через нього зазвичай проходить близько 2% світових поставок сирої нафти. Казахстан при цьому має обмежені можливості для експорту нафти альтернативними маршрутами.

Домовленість може сприяти відновленню активності в районі терміналу після нещодавніх атак на судна поблизу Новоросійська, які призвели до перебоїв у навантаженні та змусили деяких судновласників уникати цього району.

Україна залишається в контакті з американськими компаніями та адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо питань безпеки та захисту комерційного судноплавства.

Контекст

  • 25 липня СБУ повідомила про ураження у Каспійському морі російського ракетного катера, а також двох суден, які використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.
  • Після цього МЗС Ірану засудило український удар і заявило, що Тегеран залишає за собою право захищати свої «національні інтереси та безпеку». Згодом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі та голова парламентської комісії з національної безпеки Ібрагім Азізі також виступили з погрозами на адресу України.
  • Глава МЗС України Андрій Сибіга зателефонував іранському колезі Сейєду Аббасу Арагчі для «відвертої розмови». За словами Сибіги, всі дії України «спрямовані лише на захист нашої країни від російської агресії й ніколи не мали на меті завдати шкоди цивільним суднам чи людям».
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