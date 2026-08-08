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ЦПД: Росія зняла серіал про окупований Маріуполь із пропагандистським сюжетом про "відродження" міста

Серал створив російський Інститут розвитку інтернету, який фінансує пропагандистський контент. 

ЦПД: Росія зняла серіал про окупований Маріуполь із пропагандистським сюжетом про "відродження" міста
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда продовжує використовувати окупований Маріуполь для просування кремлівської версії війни. Цього разу в РФ зняли серіал "Марік", події якого розгортаються у захопленому українському місті.

Про це розповідає Центр протидії дезінформації.

Головний герой серіалу – військовий медик Марк Аксьонов. За сюжетом, після повернення з фронту до Маріуполя він влаштовується на роботу в бригаду швидкої допомоги та починає нове життя. Сам Маріуполь у серіалі показують як місто, яке нібито «відроджується» та повертається до мирного життя.

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Водночас у сюжеті замовчується ключовий факт: навесні 2022 року Маріуполь був зруйнований російськими військами під час тривалої облоги.

За даними Центру протидії дезінформації, серіал створили за підтримки російського Інституту розвитку інтернету, який фінансує пропагандистський контент. Режисером став Єгор Бероєв, якого Україна внесла до санкційного списку.

У ЦПД зазначають, що подібними проєктами Кремль намагається сформувати образ Росії як нібито "рятівника", який "відновлює" Маріуполь, водночас приховуючи відповідальність РФ за руйнування міста.

"Пропагандистськими сценаріями неможливо стерти задокументовані злочини Росії та справжню історію Маріуполя", – наголосили у Центрі протидії дезінформації.

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