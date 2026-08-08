Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ГоловнаСвіт

Нова Зеландія ввела санкції проти Росії

Під санкції потрапили 33 особи та організації.

Нова Зеландія ввела санкції проти Росії
Фото: з відкритих джерел

Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують повномасштабну агресію Росії проти України. Обмеження стосуються 33 осіб та організацій.

Про це повідомляє уряд Нової Зеландії.

Це вже 36-й пакет санкцій Нової Зеландії проти Росії від початку повномасштабного вторгнення.

Реклама

Ключовий акцент нового пакета зробили на протидії російським кіберзлочинцям, а також особам і структурам, причетним до примусового переміщення, викрадення та "перевиховання" українських дітей через державні програми РФ.

"Діти ніколи не повинні використовуватися як знаряддя війни. Нова Зеландія залишається глибоко стурбованою спробами викрадення та перевиховання українських дітей за допомогою примусових державних програм", – заявив Пітерс.

До санкційного списку також внесли осіб, яких Нова Зеландія вважає причетними до шкідливої кібердіяльності, поширення антиукраїнської пропаганди та спроб легітимізувати агресію Москви.

Читайте такожСенат США підтримав масштабний законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану (доповнено)

За словами міністра, російські кіберзлочинці використовуються для збору розвідданих, обходу санкцій та атак на тих, хто виступає проти російської агресії.

Нові обмеження також спрямовані проти представників російського військово-промислового комплексу, російських політичних діячів, а також представників Північної Кореї та Ірану, які підтримують військові зусилля Москви.

Від березня 2022 року країна запровадила санкції проти понад 2 тисяч фізичних осіб, компаній та суден, а також встановила низку торговельних обмежень щодо Росії.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies