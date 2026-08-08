Нова Зеландія ввела санкції проти Росії

Під санкції потрапили 33 особи та організації.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують повномасштабну агресію Росії проти України. Обмеження стосуються 33 осіб та організацій.

Про це повідомляє уряд Нової Зеландії.

Це вже 36-й пакет санкцій Нової Зеландії проти Росії від початку повномасштабного вторгнення.

Реклама

Ключовий акцент нового пакета зробили на протидії російським кіберзлочинцям, а також особам і структурам, причетним до примусового переміщення, викрадення та "перевиховання" українських дітей через державні програми РФ.

"Діти ніколи не повинні використовуватися як знаряддя війни. Нова Зеландія залишається глибоко стурбованою спробами викрадення та перевиховання українських дітей за допомогою примусових державних програм", – заявив Пітерс.

До санкційного списку також внесли осіб, яких Нова Зеландія вважає причетними до шкідливої кібердіяльності, поширення антиукраїнської пропаганди та спроб легітимізувати агресію Москви.

Читайте також Сенат США підтримав масштабний законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану (доповнено)

За словами міністра, російські кіберзлочинці використовуються для збору розвідданих, обходу санкцій та атак на тих, хто виступає проти російської агресії.

Нові обмеження також спрямовані проти представників російського військово-промислового комплексу, російських політичних діячів, а також представників Північної Кореї та Ірану, які підтримують військові зусилля Москви.

Від березня 2022 року країна запровадила санкції проти понад 2 тисяч фізичних осіб, компаній та суден, а також встановила низку торговельних обмежень щодо Росії.